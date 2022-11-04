G7 і Австралія погодили встановлення обмеження ціни на російську нафту, – Reuters

Group of 7 і Австралія погодились встановити граничну ціну на російську нафту. Про це пише Reuters із посиланням на обізнаних джерел.

"Коаліція погодилася, що прайс кеп буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не дисконтом по індексу", – зазначив співрозмовник агентства. Він додав, що це має підвищити стабільність ринку.

Початковий поріг, від якого стартуватиме вартість барелю російської нафти, ще обговорюється. Очікується, що рішення узгодять найближчими тижнями.

Друге джерело, знайоме з дискусіями, повідомило, що коаліція стурбована тим, що плаваюча ціна, прив’язана до міжнародного стандарту Brent, може дозволити президенту РФ Володимиру Путіну використати цей механізм, зменшивши пропозицію.

Путін може виграти від системи плаваючих цін, оскільки ціна на нафту його країни також зросте, якщо Brent підскочить через скорочення нафти з Росії, одного з найбільших у світі виробників нафти. Недоліком узгодженої системи фіксованих цін є те, що для її регулярного перегляду буде потрібно більше зустрічей коаліції та бюрократії, зазначає джерело.

Нагадаємо, за вересень Москва заробила на нафті $15 млрд. Три останні роки середня ціна за основну марку Росії Urals становила $63 за барель. Станом на середину жовтня барель Urals коштував $74.

За даними Reuters, вартість російської нафти можуть обмежити на рівні 63-64 долари за барель. Тобто ціна буде всього на 10 доларів меншою, ніж вона торгувалася, наприклад, у жовтні.