«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
ГоловнаСвіт

США можуть продати Фінляндії реактивну зброю на $535 млн

"Збільшення національних запасів має вирішальне значення для оборони Фінляндії".

США можуть продати Фінляндії реактивну зброю на $535 млн
Фото: medium.com

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню вартістю приблизно 535 мільйонів доларів.

Про це пише CNN з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів.

Видання наголошує, що схвалення продажу надійшло у той час, коли Фінляндія очікує схвалення Туреччини та Угорщини на вступ до блоку НАТО. Гельсінки вирішили приєднатися до оборонного альянсу через напад Росії на Україну, адже Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 800 миль.

“Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку та підтримці потужних і готових засобів самооборони”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Зі свого боку Фінляндія має намір використовувати ці оборонні засоби для збільшення своїх національних запасів, зміцнюючи можливості сухопутної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.

“Збільшення національних запасів має вирішальне значення для оборони Фінляндії через погіршення безпекової ситуації в Європі”, – додає CNN.

Нагадаємо, в МЗС України спростували інформацію фінських ЗМІ про начебто потрапляння контрабандної зброї з України до Фінляндії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також