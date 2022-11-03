США можуть продати Фінляндії реактивну зброю на $535 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню вартістю приблизно 535 мільйонів доларів.

Про це пише CNN з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів.

Видання наголошує, що схвалення продажу надійшло у той час, коли Фінляндія очікує схвалення Туреччини та Угорщини на вступ до блоку НАТО. Гельсінки вирішили приєднатися до оборонного альянсу через напад Росії на Україну, адже Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 800 миль.

“Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку та підтримці потужних і готових засобів самооборони”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Зі свого боку Фінляндія має намір використовувати ці оборонні засоби для збільшення своїх національних запасів, зміцнюючи можливості сухопутної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.

“Збільшення національних запасів має вирішальне значення для оборони Фінляндії через погіршення безпекової ситуації в Європі”, – додає CNN.

Нагадаємо, в МЗС України спростували інформацію фінських ЗМІ про начебто потрапляння контрабандної зброї з України до Фінляндії.