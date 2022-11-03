КНДР випустила три балістичні ракети, – військові Південної Кореї

Одна з них великої і дві малої дальності.

Північна Корея випустила у четвер, 3 листопада три балістичні ракети в напрямку східного узбережжя Корейського півострова.

Про це пише Reuters з посиланням на військових Південної Кореї.

Одна з них – ракета великої дальності – випущена зі столиці Пхеньян та дві ракети малої дальності з Кечхона, на північ від Пхеньяна.

Перед цим видання написало, що КНДР випустила кілька балістичних ракет. Через одну з них жителів у деяких частинах центральної та північної Японії попросили сховатися у безпечні місця.

Приблизно через 25 хвилин після першого повідомлення про запуск берегова охорона Японії заявила, що ракета впала.

Вона приземлився в Тихому океані за 1100 кілометрів на схід від Японії, повідомила телекомпанія FNN з посиланням на урядові джерела.

“Запуски відбулися через день після того, як Північна Корея випустила щонайменше 23 ракети, найбільше за один день, зокрема ту, яка вперше впала біля узбережжя Південної Кореї”, – зазначає Reuters.

Нагадаємо, 2 листопада північнокорейська ракета вперше впала неподалік узбережжя Південної Кореї , менш ніж у 60 кілометрах. Сеул відповів власними ракетними запусками.

КНДР здійснила запуск приблизно 10 ракет. Одна з них упала за межами територіальних вод Південної Кореї, але біля Північної розмежувальної лінії – спірного міжкорейського морського кордону.