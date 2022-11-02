Ракета КНДР вперше впала неподалік узбережжя Південної Кореї. Сеул відповів трьома запусками

Одна з 10 випущених Пхеньяном балістичних ракет упала менш ніж в 60 км від узбережжя Південної Кореї.

Північнокорейська ракета вперше впала неподалік узбережжя Південної Кореї, менш ніж у 60 кілометрах. Сеул відповів власними ракетними запусками, пише Reuters.

КНДР здійснила запуск приблизно 10 ракет. Одна з них упала за межами територіальних вод Південної Кореї, але біля Північної розмежувальної лінії – спірного міжкорейського морського кордону.

Після цього південнокорейські військові літаки випустили три ракети класу "повітря-земля" в море на північ через розмежувальну лінію. До запуску президент Юн Сок Йоль пообіцяв, що КНДР розплатиться за провокацію.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що принаймні одна з ракет Пхеньяна впала за 26 кілометрів на південь від розмежувальної лінії, за 57 км від південнокорейського міста. Зазначається, що випущені ракети були балістичними, малої дальності.

"Ми почули сирену близько 8:55 ранку, і всі ми в будівлі спустилися до місця евакуації в підвалі", - сказав Reuters представник округу Уллен. "Ми залишалися там, поки не піднялися нагору приблизно о 9:15 після того, як почули, що снаряд впав у відкрите море".

Запуски відбулися через кілька годин після того, як Пхеньян висунув вимогу США і Південній Кореї припинити масштабні військові навчання, що стартували в понеділок.

Нагадаємо, Пхеньян також нещодавно запускав ракети в бік Японії. Вони падали поза межами японських територіальних вод.