Північна Корея випустила у напрямку Японії дві балістичні ракети

Запуск став відповіддю на повернення американського авіаносця в регіон і засідання Ради Безпеки ООН.

Північна Корея випустила у четвер, 6 жовтня дві балістичні ракети малої дальності в море у напрямку Японії.

Про це пише Reuters.

Запуск став відповіддю на повернення американського авіаносця в регіон і засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на нещодавні запуски ракет КНДР.

Перша ракета, ймовірно, пролетіла на висоті близько 100 км з дальністю 350 км, тоді як друга мала орієнтовну висоту 50 кілометрів і подолала 800 км, летячи по нерегулярній траєкторії.

Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим після того, як Північна Корея випустила ракету середньої дальності (IRBM) над Японією у вівторок, 4 жовтня.

Це спонукало Південну Корею та США провести спільні ракетні навчання. Про запуск повідомили Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та уряд Японії.

“Це вже шостий випадок за короткий період, включно з тими, що були з кінця вересня. Цього категорично терпіти не можна”, – сказав журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Запуск відбувся приблизно через годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за розмови з Радою Безпеки ООН про “справедливі заходи протидії Корейської народної армії на спільні навчання Південної Кореї та США”.

У середу Сполучені Штати звинуватили Китай і Росію в тому, що вони сприяли лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, блокуючи спроби посилити санкції Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна через його програми створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Цього року Північна Корея запустила близько 40 ракет, зокрема у січні нову “гіперзвукову ракету” і крилаті ракети великої дальності.

За словами офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, країна вперше з 2017 року готова провести ядерне випробування.