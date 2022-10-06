Північна Корея випустила у напрямку Японії дві балістичні ракети

Північна Корея випустила у четвер, 6 жовтня дві балістичні ракети малої дальності в море у напрямку Японії.
Про це пише Reuters.
Запуск став відповіддю на повернення американського авіаносця в регіон і засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на нещодавні запуски ракет КНДР.
Перша ракета, ймовірно, пролетіла на висоті близько 100 км з дальністю 350 км, тоді як друга мала орієнтовну висоту 50 кілометрів і подолала 800 км, летячи по нерегулярній траєкторії.
Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим після того, як Північна Корея випустила ракету середньої дальності (IRBM) над Японією у вівторок, 4 жовтня.
Це спонукало Південну Корею та США провести спільні ракетні навчання. Про запуск повідомили Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та уряд Японії.
“Це вже шостий випадок за короткий період, включно з тими, що були з кінця вересня. Цього категорично терпіти не можна”, – сказав журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Запуск відбувся приблизно через годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за розмови з Радою Безпеки ООН про “справедливі заходи протидії Корейської народної армії на спільні навчання Південної Кореї та США”.
У середу Сполучені Штати звинуватили Китай і Росію в тому, що вони сприяли лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, блокуючи спроби посилити санкції Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна через його програми створення ядерної зброї та балістичних ракет.
За словами офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, країна вперше з 2017 року готова провести ядерне випробування.