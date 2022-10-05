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Кот-д‘Івуар оголосив про рішення приєднатися до Кримської платформи, - МЗС

Голова МЗС Дмитро Кулеба провів успішні переговори в Кот-д‘Івуарі.

Кот-д‘Івуар оголосив про рішення приєднатися до Кримської платформи, - МЗС
Фото: Олег Ніколенко

Україна та Кот-д‘Івуар домовилися про активізацію співробітництва в сферах безпеки, цифровізації, освіти та сільського господарства.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Кот-д‘Івуар оголосив про рішення приєднатися до Кримської платформи. Абіджан солідарний з Україною на тлі російської агресії”, - повідомили в МЗС.

Під час візиту до Кот-д‘Івуару голова МЗС України Дмитро Кулеба також відкрив бізнес-форум за участі понад двадцяти українських та івуарійських компаній.

Наступною зупинкою в рамках турне голови МЗС стане Гана. 

Нагадаємо, Кулеба здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки

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