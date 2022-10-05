Польща веде перемовини щодо приєднання до ядерної програми НАТО

Вона передбачає, що озброєння США може тимчасово розміщуватися на території союзника по НАТО, що не має ядерного статусу.

Польща веде переговори з США щодо приєднання до програми ядерного обміну НАТО. Про це президент Анджей Дуда повідомив у інтервʼю GAZETA POLSKA.

Ядерна програма НАТО передбачає, що країна може не мати власного озброєння такого типу, але тримати на своїй території ту, що належить ядерним державам-членам.

"Завжди є потенційна можливість взяти участь у ядерній програмі. Ми говорили з американським лідером про те, чи розглядають Сполучені Штати таку можливість. Питання відкрите", – наводить цитату Дуди портал Notes from Poland.

Ядерними державами НАТО є Штати, Франція та Велика Британія. Однак тільки США надають зброю за цією програмою. Її учасниками станом на 2009 рік були Німеччина, Бельгія, Італія, Туреччина і Нідерланди.