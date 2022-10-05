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Польща веде перемовини щодо приєднання до ядерної програми НАТО

Вона передбачає, що озброєння США може тимчасово розміщуватися на території союзника по НАТО, що не має ядерного статусу. 

Польща веде перемовини щодо приєднання до ядерної програми НАТО
Анджей Дуда
Фото: скрін

Польща веде переговори з США щодо приєднання до програми ядерного обміну НАТО. Про це президент Анджей Дуда повідомив у інтервʼю GAZETA POLSKA.

Ядерна програма НАТО передбачає, що країна може не мати власного озброєння такого типу, але тримати на своїй території ту, що належить ядерним державам-членам. 

"Завжди є потенційна можливість взяти участь у ядерній програмі. Ми говорили з американським лідером про те, чи розглядають Сполучені Штати таку можливість. Питання відкрите", – наводить цитату Дуди портал Notes from Poland.

Ядерними державами НАТО є Штати, Франція та Велика Британія. Однак тільки США надають зброю за цією програмою. Її учасниками станом на 2009 рік були Німеччина, Бельгія, Італія, Туреччина і Нідерланди. 

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