Тайвань звинуватив Китай у порушенні угоди про пересування військових

Йдеться про так звану серединну лінію, що розмежовує КНР і острів.

Тайвань звинуватив Китай у порушенні договору про пересування військових Тайванською протокою. Відповідну заяву зробив міністр оборони Цзю Го-чень, пише Reuters.

Міністр попередив, що Тайвань буде реагувати, якщо Китай порушить "червону лінію", не пояснивши, в чому вона полягає.

Китайські військові тренування біля Тайваню тривають від початку серпневих масштабних навчань, оголошених на тлі візиту на острів американської спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Між КНР і Тайванем у протоці пролягає так звана серединна лінія, що є неофіційним барʼєром.

Го-чень наголосив, що серединна лінія мала бути мовчазною згодою обох сторін, і вона була зруйнована.

На тлі загострення відносин КНР і Тайваню президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захистять його.