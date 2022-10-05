Школярки в Ірані влаштовують демонстрації, на яких розмахують хіджабами у повітрі і викрикують гасла проти влади у безпрецедентному прояві підтримки протестів, що охопили країну.
Про це пише BBC.
Норвезька організація Iran Human Rights повідомила у вівторок, що наразі сили безпеки вбили щонайменше 154 людини. Серед них є 63 протестувальники, які, за словами активістів, загинули під час сутичок у південно-східному місті Захедан у п’ятницю.
Відеозаписи, підтверджені виданням, показують демонстрації на шкільних подвір’ях і на вулицях кількох міст.
У Кереджі – передмісті Тегерану, дівчата вигнали зі школи працівника освіти. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах у понеділок, видно, як вони кричать “Ганьба вам” і кидають у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з водою, витісняючи його за ворота.
Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 3, 2022
На іншому відео з Кереджі чути, як студенти кричать: “Якщо ми не об’єднаємося, вони вб’ють нас одну за одною”.
У південному місті Шираз у понеділок десятки школярок заблокували рух на головній дорозі, розмахуючи хустками в повітрі та вигукуючи “Смерть диктатору” – натяк на верховного лідера, аятолу Алі Хаменеї, який має останнє слово у всіх державних справах.
Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022
Деякі підіймали середні пальці перед портретами Хаменеї та засновника Ісламської Республіки, аятоли Рухолли Хомейні.
Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном.
Заворушення були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом. Через три дні вона померла в лікарні.
Її родина стверджує, що поліцейські били жінку по голові кийком і головою об автомобіль. Поліція відкидає погане поводження, і пояснює смерть Аміні проблемами зі серцем.
Перші протести відбулися в північно-західному Ірані, населеному курдами, де жила Аміні, а потім швидко поширилися по країні.
На думку аналітиків видання, після майже трьох тижнів протестів стало зрозуміло, що керівництво Ірану зіткнулося з серйозним викликом. Його опонентами є вже не просто політики чи люди, старші за 20 років. Тепер перед ним – підлітки-школярки, котрі не бояться спалювати фотографії верховного вождя. Багато з протестувальників просто хочуть нормального життя. Вони, ймовірно, навіть не орієнтуються у політиці, але розуміють, що не можуть жити так, як їм хочеться.