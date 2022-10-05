Школярки в Ірані влаштовують демонстрації, на яких розмахують хіджабами у повітрі і викрикують гасла проти влади у безпрецедентному прояві підтримки протестів, що охопили країну.

Про це пише BBC.

Норвезька організація Iran Human Rights повідомила у вівторок, що наразі сили безпеки вбили щонайменше 154 людини. Серед них є 63 протестувальники, які, за словами активістів, загинули під час сутичок у південно-східному місті Захедан у п’ятницю.

Відеозаписи, підтверджені виданням, показують демонстрації на шкільних подвір’ях і на вулицях кількох міст.

У Кереджі – передмісті Тегерану, дівчата вигнали зі школи працівника освіти. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах у понеділок, видно, як вони кричать “Ганьба вам” і кидають у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з водою, витісняючи його за ворота.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 3, 2022

На іншому відео з Кереджі чути, як студенти кричать: “Якщо ми не об’єднаємося, вони вб’ють нас одну за одною”.

У південному місті Шираз у понеділок десятки школярок заблокували рух на головній дорозі, розмахуючи хустками в повітрі та вигукуючи “Смерть диктатору” – натяк на верховного лідера, аятолу Алі Хаменеї, який має останнє слово у всіх державних справах.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

У вівторок протести відбулися у Кереджі, Тегерані та північно-західних містах Сакез і Санандадж. Кілька студенток були сфотографовані, стоячи у своїх класах з непокритими головами.

Деякі підіймали середні пальці перед портретами Хаменеї та засновника Ісламської Республіки, аятоли Рухолли Хомейні.

Фото: TWITTER

Протести школярок почалися через кілька годин після того, як аятола Хаменеї звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль, заклятих ворогів Ірану, в організації “бунтів”.

Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном.

Заворушення були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом. Через три дні вона померла в лікарні.

Її родина стверджує, що поліцейські били жінку по голові кийком і головою об автомобіль. Поліція відкидає погане поводження, і пояснює смерть Аміні проблемами зі серцем.

Перші протести відбулися в північно-західному Ірані, населеному курдами, де жила Аміні, а потім швидко поширилися по країні.

На думку аналітиків видання, після майже трьох тижнів протестів стало зрозуміло, що керівництво Ірану зіткнулося з серйозним викликом. Його опонентами є вже не просто політики чи люди, старші за 20 років. Тепер перед ним – підлітки-школярки, котрі не бояться спалювати фотографії верховного вождя. Багато з протестувальників просто хочуть нормального життя. Вони, ймовірно, навіть не орієнтуються у політиці, але розуміють, що не можуть жити так, як їм хочеться.