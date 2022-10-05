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Італія готується відправити в Україну чергову партію зброї, - ЗМІ

Підтримка України Італією лишається незмінною.

Італія готується відправити в Україну чергову партію зброї, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Італійський уряд ухвалив рішення передати Україні чергову, п’яту, партію військової допомоги.

Про це повідомляє видання formiche.net.

“Очікується, що указ буде підписано до кінця цього тижня. Таким чином, це положення буде прийнято урядом, який покидає свою посаду на чолі з Маріо Драгі, до призначення наступної виконавчої влади, прем’єр-міністром якої має стати Джорджія Мелоні, лідер “Братів Італії”, - йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомляється, що саме увійде в черговий пакт військової допомоги.

На засіданні був присутнім міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні. Пізніше заступник глави міноборони Італії Джорджо Муле розповів, що учасники засідання виступили за параметри нового декрету одноголосно.

Нагадаємо, лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні. Перед тим президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на парламентських виборах в Італії. Президент наголосив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.

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