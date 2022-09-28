Італія підтримуватиме Україну, – Мелоні відповіла Зеленському на привітання з перемогою на виборах

"Ви можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу".

Лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

Про це вона написала у Twitter.

"Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!" – йдеться у повідомленні.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

Нагадаємо, учора президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на парламентських виборах в Італії. Президент наголосив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом.