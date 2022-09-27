Зеленський провів зустріч з очільницею МЗС Франції

Колонна заявила, що "Франція буде поруч з Україною так довго, як буде потрібно".

Сьогодні Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку України, яку то висловив під час виступу на 77-ій сесії Генасамблеї ООН, а також за особисті зусилля у переговорах щодо візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Крім цього, глава держави оцінив гуманітарну підтримку від першої леді Франції Бріжит Макрон і відзначив важливу зустріч перших леді двох держав на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами глави держави, "чіткі сигнали від Франції, яка є нашим надійним партнером, дуже важливі для нас".

Зеленський додав, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на окупованих територіях.

"Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти Росії, так і окремих чітких сигналів стосовно того, що буде, якщо Російська Федерація визнає ці штучні "референдуми", – сказав Президент.

Також Зеленський висловив переконання, що країни-члени НАТО мають показати всьому світові, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на європейському континенті. Він наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України.

Крім цього, Президент подякував французькому уряду за допомогу нашій державі, яку той надає упродовж періоду протистояння російські агресії.

Зеленський відзначив лідерство Франції у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Він висловив переконання, що наша держава продовжить прогрес на цьому шляху.

Катрін Колонна передала Президенту України вітання від Еммануеля Макрона і заявила, що "французький народ захоплюється сміливістю українського народу" і що "Франція буде поруч з Україною так довго, як буде потрібно".

Нагадаємо, нині міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом. За її словами, Франція й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і ніколи не визнає псевдореферендуми, які РФ організувала на тимчасово захоплених територіях.