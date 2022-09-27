"Франція поруч, щоб підтримати Україну".

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це вона повідомила в Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", – написала Колонна.

Нагадаємо, Колонна очолила МЗС Франції 20 травня цього року. Першою її закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу був візит до Києва.

26 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою французькою колегою. Пані міністр засвідчила продовження підтримки. Сторони погодились із необхідністю посилення санкційного тиску на Росію включно з нафтовим ембарго. Обговорили також надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Кулеба під час розмови запросив колегу до України.

Пізніше Колонна знову відвідала Київ – у червні.