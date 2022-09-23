Французький актор записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня.

Видатний французький актор Ален Делон озвучив французькою "Заповіт" Тараса Шевченка.

Відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Ален Делон побував у посольстві України у Парижі. Він у своїх виступах висловлює підтримку нашій державі та засуджує російську агресію.

Актор також записав велику програму про Україну. Вона вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde. В межах цієї програми й було відзнято уривок, де актор декламує поезію українського Кобзаря.

Нагадаємо, раніше всесвітньо відомий британський актор Гʼю Бонневіль озвучив історію пошкоджених та зруйнованих культурних пам'яток Харкова.

Таке відео з'явилося в рамках міжнародного проєкту "Postcards from Ukraine" від Українського інституту.