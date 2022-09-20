Німеччина не поспішає позбуватися радянських меморіалів, на противагу країнам Балтії, – Bloomberg

Німецько-російський музей в Берліні, перейменований після повномасштабного вторгнення в Україну

Колишні форпости СРСР в Європі демонтують радянські памʼятники на знак протесту через вторгнення Росії в Україну, однак Берлін становить у цьому питанні помітний виняток. Німецька столиця має з десяток радянських памʼятників, включно з меморіалом полеглим солдатам в Трептов-парку, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Більшість із них розташовані у частині колишнього комуністичного Сходу, але деякі є і в секторах, які були під контролем США і Великої Британії. Загалом у Німеччині налічується понад 1000 радянських памʼятників. Така кількість різко контрастує з країнами Балтії і колишніх союзників по Варшавському договору, як Польща.

"Різниця повʼязана з роллю Червоної армії в розгромі нацистів, яку вшановують численні момеріали, а також підписи російських солдатів на стінах будівлі парламенту Рейхстагу", – зазначили журналісти.

Однак нинішня напруга у відносинах з Москвою сприяла перейменуванню присвяченого капітуляції Німецько-російського музею на Музей Берлін-Калсхорт. Цей музей спільно фінансувався Україною, Німеччиною, Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, 25 серпня в польському місті Бжег в Опольському воєводстві демонтували пам’ятник радянським солдатам. Того ж місяця у столиці Латвії знесли останній елемент пам’ятника радянським військовим. 79-метрову стелу в парку Перемоги демонтували о 16:43. Загалом на знесення всіх елементів пішло три дні.