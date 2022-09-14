В Одесі пройде прем’єра опери Олександра Родіна "Катерина"

Одеська національна опера готує світову прем’єру опери українського композитора Олександра Родіна "Катерина". Про це повідомила пресслужба театру. Прем’єрні покази пройдуть 17 та 18 вересня.

Опера "Катерина" створена за мотивами творів Тараса Шевченка, роботу над нею розпочали ще 2020 року. Над лібрето працював автор музики Олександр Родін: він розширив сюжет поеми "Катерина", додав до нього уривки різних творів Шевченка, включив до партитури опери тему обрядових свят. "Катерину" називають хоровою оперою, адже провідне значення у партитурі має хор.

Фото: Дмитро Скворцов Опера "Катерина"

У команді постановників опери працювали диригент В’ячеслав Чернухо-Воліч, режисерка Оксана Тараненко, хормейстер Валерій Регрут, художник Ігор Анісенко, балетмейстер Ігор Скляренко, автор відеоконцепції Дмитро Ципердюк.

Фото: Дмитро Скворцов Опера "Катерина"

Крім опери, під час VII Міжнародного фестивалю мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері" відбудеться мистецький форум "Катерина: незламна ідентичність" (16–18 вересня), прем’єра балетного гала-концерту "Сюїта A La Danse. Від класики до сучасності" (23 вересня), концерт "Хоровий вернісаж. Бароко" в одеській Кірсі (25 вересня), презентація музейної експозиції The Art of Victory та оперний гала-концерт "День Народження Перлини" (1 жовтня).

Нагадаємо, в Одесі вирішуватимуть долю пам’ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.