Київський тиждень критики оголосив програму "Українські Гала-прем’єри"

Шостий Київський тиждень критики представив нову фестивальну програму «Українські Гала-прем’єри». Про це повідомила пресслужба кінофестивалю.

До програми увійшли три фільми, які успішно репрезентували вітчизняний кінематограф у світі, проте досі не були продемонстровані на батьківщині.

Фото: надано Мариною Ер Горбач кадр зі стрічки «Клондайк»

Глядачі Київського тижня критики першими в країні побачать українського претендента на висування на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". Картина "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач стала призеркою "Санденсу" (українська ігрова картина вперше увійшла в міжнародний конкурс), "Берлінале" та низки інших світових фестивалів. Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.

Фото: Артхаус Трафік кадр зі стрічки «Цензорка»

Також буде показана «Цензорка» – картина словацького режисера Петера Керекеша (копродукція України, Словаччини та Чехії). Це історія молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками. Світова прем’єра відбулася на минулорічному Венеційському міжнародному кінофестивалі, де картину відзначили нагородою за найкращий сценарій у конкурсній програмі «Горизонти». На батьківщині «Цензорку» визнали найкращим фільмом року та загалом відзначили в чотирьох номінаціях національної кінопремії «Сонце в сітці» (Slnko v sieti).

Фото: Анастасія Власова кадр зі стрічки «Бачення метелика»

Ще одна стрічка в програмі – «Бачення метелика» – воєнна драма режисера Максима Наконечного, учасниця програми «Особливий погляд» цьогорічного Каннського кінофестивалю. Головну героїню, українську військову з позивним «Метелик», звільняють із полону так званої ДНР на умовах обміну. Вона возз’єднується із сім’єю, але вдома дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем.

Продаж абонементів за ранньою ціною вже відкритий на сайті фестивалю.

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арткіно столичної осені, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.

Програма Київського тижня критики складатиметься з п’яти секцій. Окрім програми «Українські Гала-прем’єри», вже оголошена ретроспективна програма «Історія української комедії», створена спільно з Довженко-Центром. Також на фестивалі покажуть міжнародну програму з гітами головних світових кінофестивалів, тематичну ретроспективу культової кінокласики та програму «Фокус» (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн). Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією «Кіноколо», яка в 2022 році відзначить свій перший ювілей.

Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі «Жовтень».

Нагадаємо, раніше Шостий Київський тиждень критики оголосив програму «Історія української комедії». Створена спільно з Довженко-Центром, вона охоплює шість гумористичних стрічок від 1929 до 1994 року.