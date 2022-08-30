Національний конкурс «Молодості» покажуть на Гамбурзькому кінофестивалі

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» представить свій національний конкурс українських короткометражних і повнометражних фільмів на 30-му Гамбурзькому кінофестивалі FILMFEST HAMBURG. Про це повідомила пресслужба «Молодості».
FILMFEST HAMBURG, найбільший фестиваль у регіоні й один із провідних у Німеччині, пройде цьогоріч з 29 вересня по 8 жовтня 2022 р. Організатори фестивалю запросили «Молодість» представити національний конкурс зі своїм власним журі з 30 вересня по 5 жовтня в місті-побратимі Києва.
Доктор Карстен Бросда, Сенатор з питань культури й медіа Гамбурга, наголошує на важливості такої співпраці: «Напад Росії на Україну – це також напад на вільне мистецтво й культуру. Через співпрацю з Київським міжнародним кінофестивалем «Молодість» FILMFEST HAMBURG пропонує українським митцям платформу й робить більш відчутними розмаїття та якість української культури. Це потужний сигнал свободи мистецтва й культурної взаємодії в Європі».
Національний конкурс «Молодості» традиційно включатиме короткометражні роботи, а також вперше – повнометражні фільми. У конкурсі буде представлено 12 коротких метрів і 7 повних. Усі повнометражні учасники – дебютні фільми режисерів і режисерок. Журі конкурсу (українська режисерка та сценаристка Єва Нейман, іранський продюсер Фарзад Пак та німецька акторка Фрітці Габерляндт) обиратиме двох переможців – серед коротких і повних метрів.
До національного конкурсу короткометражних фільмів увійшли:
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Пелюшковий торт, режисерка Анастасія Бабенко;
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Папині кросівки, реж. Ольга Журба;
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kitchen.blend, реж. Наталія Ільчук;
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Ну ти і дура, Ліза, реж. Олександра Конопля;
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Сльози залишаться, реж. Лері Матегга;
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Поки тут тихо, реж. Олена Подолянко, Новруз Хікмет;
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Діма, Дмітрій, Дмитро. Слава героям, реж. Клеменс Пул;
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Leopolis Night, реж. Нікон Романченко;
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Літургія протитанкових перешкод, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
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Мам, реж. Анна Гнатенко-Шабалдіна;
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Нікому не кажи, реж. Ігор Шукатка;
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Запах поля, реж. Андріана Ярмонова.
До повнометражного конкурсу відібрано сім дебютних фільмів:
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Снайпер. Білий ворон, реж. Мар’ян Бушан;
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Стоп-земля, реж. Катерина Горностай;
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Покуть, реж. Андрій Кокура;
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Бачення метелика, реж. Максим Наконечний;
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Памфір, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
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Між нами, реж. Соломія Томащук;
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Будикок Слово. Нескінчений роман, реж. Тарас Томенко.
Фільм «Памфір» також буде представлений у міжнародній програмі Гамбурзького кінофестивалю, а фільм «Стоп-земля» - в дитячо-юнацькому фестивалі MICHEL, що проходить в рамках FILFMEST HAMBURG.
Поза конкурсом на закритті програми буде показано новий документальний фільм членки журі Єви Нейман «Привоз» про славетний одеський ринок. Також «Молодість» представить збірку своїх переможців і лавреатів воєнної тематики, до якої увійшли «Бульмастиф» Анастасії Буковської, «Схрон» Оксани Войтенко та «Кімната Батіка» Марії Халпахчі.
Нагадаємо, кінофестиваль “Київський тиждень критики” пройде цьогоріч 20 - 26 жовтня.