Національна філармонія України відкриває 159-й концертний сезон

На відкритті виконають «Героїчну» симфонію Людвіга ван Бетховена та «Святий Боже» Олександра Родіна.

2 вересня Національна філармонія України в умовах воєнного стану розпочинає 159-й концертний сезон. Про це повідомила пресслужба філармонії.

Війна унеможливила планування на довгі терміни, тому наразі представлена програма лише на вересень. За рідкими виключеннями, іноземних гастролерів не буде, чимало українських виконавців теж за кордоном, тож філармонія працюватиме із урізноманітненням програми.

Фото: Національна філармонія України

Традиційно сезон відкриє філармонічний симфонічний оркестр, диригуватиме Микола Дядюра. У концерті-відкритті 2 вересня прозвучить «Героїчна» симфонія Людвіга ван Бетховена та «Святий Боже» для симфонічного оркестру сучасного українського композитора Олександра Родіна - це буде українська прем’єра цього твору.

На вересень філармонія запланувала чотири блоки концертів:

Західноєвропейська музика / сучасна українська музика

4 вересня. «Фрески». Солісти Будинку органної та камерної музики України Назарій Пилатюк (скрипка), Ірина Харечко (орган). Твори Клемента Славицького, Арво Пярта, Лесі Дичко.

Фото: Національна філармонія України

16 вересня. Національний симфонічний оркестр України. Диригент – Володимир Сіренко. Твори Яна Сібеліуса, Вікторії Польової – світова прем’єра твору «Буча. Lacrimosa» пам’яті трагічно загиблим від рук російських окупантів.

24 вересня. Концерт у рамках відкриття Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест». Національний симфонічний оркестр України. Диригент – Володимир Сіренко. Твори Бели Бартока, Євгена Станковича.

Музика бароко

5 вересня. «Бахіана». Проєкт Вадима Борисова. Каиївський камерний оркестр. Музика Йоганна Себастьяна Баха та його синів.

Фото: Національна філармонія України

10 вересня. Клаудіо Монтеверді. Вечірня. Капела імен Бориса Лятошинського, Cremona Antiqua (Італія). Диригент – Антоніо Греко, хормейстер – Наталія Хмілевська.

25 вересня. Орган нон-стоп. «Великий Бах». Моноконцерт Ірини Калиновської (орган).

29 вересня. «Діаманти бароко». Проєкт Вадима Борисова. Київський камерний оркестр. Твори Йоганна Адольфа Гассе, Йоганна Давида Гайніхена, Жана Філіпа Рамо, Алессандро Марчелло, Георга Телемана.

Фестиваль камерної музики «Камерні акценти осені»

17 вересня. «Чорне намисто». Київський камерний оркестр (диригентка Наталія Пономарчук) & художниця ZINAIDA. Поєднання відео та інсталяції із музикою сучасних українських композиторок, Алли Загайкевич, Вікторії Польової, Любави Сидоренко, Анни Корсун.

18 вересня. «Відлуння епох: від монодії до модернізму». Камерний хор «UNITED». Керівник – Владислав Лисенко.

19 вересня. Концерт до 80-річного ювілею Євгена Станковича. Національний ансамбль солістів «Київська камерата». Диригент – Валерій Матюхін.

20 вересня. «Від Баха до Beatles». Київський квартет саксофоністів. Керівник – Юрій Василевич.

21 вересня. Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Диригент – Ігор Пучков. Квартети Франца Шуберта, Бедржиха Сметани.

Гастролери

23 вересня. Філармонічний симфонічний оркестр. Диригент – Міхеїл Менабде (Грузія). Твори Франца Шуберта, Бориса Лятошинського, Чарльза Айвза.

Фото: [[editor.image url="https://i.lb.ua/114/32/630ddce377200.jpeg" author="Національна філармонія України" ]][[endeditor]] Міхеїл Менабде

Концерти у Колонному залі починатимуться о 18.00, а всі заходи у Музичному салоні - о 17.00.

Нагадаємо, у вересні у Варшаві пройде 8-й фестиваль «Дні української музики». Концерти відбудуться 4-8 вересня в залах Польського радіо та Національної Філармонії.