На честь України назвали близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу

Шість країн дали «українські» назви вулицям та площам, на яких розташовані дипломатичні установи РФ.

У межах кампанії ‘Ukraine Street’ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 20 вулиць та площ. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зокрема перейменували вулиці у Чехії, Польщі, Литві, Латвії, Албанії, Словаччині, Норвегії, Канаді, Угорщині, Естонії, Швеції, Франції, Ісландії, Люксембурзі, США. У шести з цих країн (Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії й Канаді) «українські» назви дістали вулиці та площі, на яких розташовані дипломатичні установи РФ.

США — у Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню перейменували на «Український шлях»;

Чехія — у Празі перейменували вулицю, де розташоване посольство рф, на вулицю Українських Героїв;

Франція — у Каннах перейменували одну з міських площ на честь Тараса Шевченка;

Люксембург — у країні шляхопровід №3 назвуть на честь української столиці — «Київський бульвар»;

Польща — у Гданську неподалік генконсульства росії відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя;

Швеція — у Стокгольмі частину парку Маріберг біля посольства росії назвуть Місцем вільної України;

Ісландія — у Рейк’явіку площу біля посольства РФ назвали на честь Києва на знак підтримки українського народу;

Литва — у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на Героїв України;

Латвія — у Ризі вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України;

Албанія — у Тирані, де розташовані посольства росії та України, на вулицю Вільної України;

Словаччина — у Братиславі вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на честь убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова;

Норвегія — у Фрогнер перейменували площу на Площу України;

Канада — в Оттаві вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на вулицю Вільної України;

Угорщина — у метро Будапешта станцію «вул. Байза» тимчасово перейменували на станцію «Україна»;

Естонія — у Талліні перейменували одну з площ міста на «площу України».

Нагадаємо, Київрада перейменувала перші 95 вулиць і площ. У Києві з'явилася вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА.