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На честь України назвали близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу

Шість країн дали «українські» назви вулицям та площам, на яких розташовані дипломатичні установи РФ.

На честь України назвали близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу
Фото: facebook/UkraineMFA

У межах кампанії ‘Ukraine Street’ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 20 вулиць та площ. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України. 

Зокрема перейменували вулиці у Чехії, Польщі, Литві, Латвії, Албанії, Словаччині, Норвегії, Канаді, Угорщині, Естонії, Швеції, Франції, Ісландії, Люксембурзі, США. У шести з цих країн (Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії й Канаді) «українські» назви дістали вулиці та площі, на яких розташовані дипломатичні установи РФ.

  • США — у Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню перейменували на «Український шлях»;

  • Чехія — у Празі перейменували вулицю, де розташоване посольство рф, на вулицю Українських Героїв;

  • Франція — у Каннах перейменували одну з міських площ на честь Тараса Шевченка;

  • Люксембург — у країні шляхопровід №3 назвуть на честь української столиці — «Київський бульвар»;

  • Польща — у Гданську неподалік генконсульства росії відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя;

  • Швеція — у Стокгольмі частину парку Маріберг біля посольства росії назвуть Місцем вільної України;

  • Ісландія — у Рейк’явіку площу біля посольства РФ назвали на честь Києва на знак підтримки українського народу;

  • Литва — у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на Героїв України;

  • Латвія — у Ризі вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України;

  • Албанія — у Тирані, де розташовані посольства росії та України, на вулицю Вільної України;

  • Словаччина — у Братиславі вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на честь убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова;

  • Норвегія — у Фрогнер перейменували площу на Площу України;

  • Канада — в Оттаві вулицю, де розташоване посольство РФ, перейменували на вулицю Вільної України;

  • Угорщина — у метро Будапешта станцію «вул. Байза» тимчасово перейменували на станцію «Україна»;

  • Естонія — у Талліні перейменували одну з площ міста на «площу України».

Нагадаємо, Київрада перейменувала перші 95 вулиць і площ. У Києві з'явилася вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА.

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