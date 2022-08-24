Спецоперація “ліквідація”: як Держкіно “реорганізовує” Довженко-Центр

Оскільки в прямій комунікації між Держкіно і Довженко-Центром не звучало нічого про передачу повноважень, ми змушені звертатись до цих пояснень, щоб розібратись у планах агентства та його очільниці. Але перед тим розглянемо “внутрішню кухню” Довженко-Центру.

Коли йдеться про такі важливі речі як “реорганізація” інституції, зазвичай цьому передує ретельний аналіз та дослідження, які стали поштовхом до глобальних змін. За ними має слідувати стратегія подальшого розвитку й дорожна карта перебудов. На жаль, Довженко-Центр отримав від Державного агентства України з питань кіно наказ про “реорганізацію,” але не отримав разом із ним ані його обґрунтування, ані стратегії втілення. Пояснення політик Держкіно ми спостерігаємо вже постфактум, через медіа та соцмережі: його очільниця Марина Кудерчук за минулий тиждень написала одразу дві колонки про так звану “реорганізацію” (а насправді, ліквідацію) Довженко-Центру, яка неуникно призведе до непередбачуваних наслідків для кіноспадщини та до виключення України з Міжнародної федерації кіноархівів FIAF. У цих колонках Кудерчук спробувала пояснити, чому саме під час війни потрібно йти на такі радикальні кроки та поділилася власною візією майбутнього української кіноспадщини.

Фото: facebook/Довженко-Центр: Dovzhenko Centre

Структура Довженко-Центру

Довженко-Центр (не плутати із Кіностудією ім.Довженка!) є найбільшим кіноархівом України. У ньому зберігається понад 7 тисяч найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тисячі документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів.

Фото: надано Довженко-Центром Структура Довженко-Центру

Осердям Довженко-Центру є колекція фільмів, яку ми всередині інституції називаємо Фільмофондом. Тут зберігаються фільми на плівці та цифрових носіях. Чому саме плівка? Логічне питання у XXI столітті, де панують маленькі хард-диски на терабайти пам’яті та безкінечні як космос хмарні сховища. Але світова спільнота зберігачів кіно домовилася: плівка є поки що найнадійнішим способом збереження фільмів у оригіналі. Тому стрічки, які знімалися на плівку, ми зберігаємо саме на плівці в спеціальному сховищі з належним мікрокліматом. А доглядають за ними унікальні фахівці та фахівчині: наприклад, керівниця Фільмофонду Ніна Степанова працює з плівкою вже понад 50 років.

Фото: facebook/Довженко-Центр: Dovzhenko Centre

У Кіноархіві ми зберігаємо колекцію відомостей про фільми та їхніх творців на папері: плакати, фото, сценарії, розкадровки, листи, бюрократичні документи, мистецькі твори, які є невід’ємною частиною історії кінокартин.

У Музеї кіно міститься колекція кінотехніки різних часів, реквізиту до стрічок та різноманітних меморій, пов’язаних із кіно.

Саме на базі усіх частин цієї багатопрофільної колекції співробітники науково-програмного відділу — кінознавці Довженко-Центру, — досліджують українське кіно та створюють авторські програми кінопоказів, лекції, виставки, пишуть книжки та статті.

Перерахуємо флагманські проєкти Довженко-Центру за останні роки, які стали можливими завдяки методичному збиранню і вивченню колекції:

перше за історію України дослідження золотої епохи українського кінематографу – ВУФКУ (1922-1930) і як результат – виставка, що відкрила Музей кіно «ВУФКУ. Lost & Found», однойменна книжка-каталог, відзначена численними нагородами, а також онлайн-енциклопедія з ключовими іменами, стрічками та унікальними документами;

альбом “Український кіноплакат 1920-х. ВУФКУ” та виставка кіноплакатів епохи авангарду;

фестиваль «Німі ночі» та серія «КОЛО ДЗИҐИ» – серія унікальних кіноперформансів із показом німих стрічок у супроводі сучасної музики наживо;

альманах «Українська нова хвиля» – прокат найкращих короткометражних фільмів року, що для багатьох молодих режисерів є дебютом у кінотеатральному прокаті;

рейтинг 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Держкіно ж, відповідно до наказу, хоче розділити колекцію Довженко-Центру на кілька частин та не бере до уваги, що руйнування цілісної колекції є руйнуванням інституції у тому вигляді, в якому вона існує зараз.

Бюджетна оптимізація: слідкуйте за руками

У своїй колонці на Українській правді Марина Кудерчук згадує ініціативу Уряду про оптимізацію бюджетних видатків та план з 3,5 тисяч державних підприємств залишити близько сотні. Водночас, у наказі Держкіно йдеться про розподіл Довженко-Центру на три юридичні особи: ДП “Українська анімаційна студія”, ДУ “Науковий центр кінематографії України” та ДП “Національний центр Олександра Довженка”.

Фото: krokus.tv Марина Кудерчук

Фото: скрін колонка М.Кудерчук, Українська Правда Фото: скрін колонка М.Кудерчук, Українська Правда

Вочевидь, для створення нових чи перепрофілювання старих установ та підприємств будуть необхідні державні видатки. ДП “Українська анімаційна студія” була нещодавно, у 2019 році, ліквідована: її майно перейшло Довженко-Центру разом із поверхом у запущеному корпусі на вул. Кіото. Щоб заново запустити це підприємство, потрібні чималі кошти.

Те ж саме стосується ДУ “Науковий центр кінематографії України”: цій установі, за задумом Держкіно, Центр має передати свою колекцію фільмів. Про її існування колектив Довженко-Центру, який з 1996 року займається розвитком кіноархіву, дізнався з наказу про власну “реорганізацію та передачу повноважень”. Установа не має веб-сайту, в мережі відсутня публічна інформація про її діяльність — і це досить дивно для “наукового центру”. Єдина відкрита інформація про неї знайшлась у державних реєстрах: її створили у 2011 році (славетні часи Януковича) на базі “Наукового центру розвитку туризму”. Основний напрям діяльності центру (за КВЕДами) – вища освіта. Ця установа не має штату, жодного досвіду в роботі з культурною спадщиною та в кіноархівній справі. Фактично “Науковий центр кінематографії України” є “сплячою” установою. Незрозуміло, чому Держкіно прагне довірити їй всю кіноспадщину України, не кажучи вже про те, що на її перепрофілювання та активізацію, знов таки, потрібні бюджетні кошти.

Нажаль, у своїх публічних висловлюваннях очільниця Держкіно не пояснює ані свою візію розвитку кіноархіву “сплячою установою”, ані те, яким чином ініціатива з розподілу Центру на три частини корелюється з урядовою ініціативою щодо скорочення кількості держпідприємств та видатків на них.

Що буде далі з Довженко-Центром та його приміщеннями

У наказі про “реорганізацію” Держкіно зазначає, що місцем розміщення ДУ “Науковий центр кінематографії України”, до якого має відійти колекція Довженко-Центру, є Васильківська, 1 — тобто, теперішнє приміщення Центру. “Знесення чи забудови Центру Довженка не буде. Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок” — повідомляє Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

Фото: скрін

Хто саме забезпечить культурні події та музейну роботу у приміщенні Центру — також не зрозуміло. Як ми вже з’ясували, ДУ “Науковий центр кінематографії України” не має для цього ані команди, ані компетенцій. У той же час, ДП “Національний центр Олександра Довженка” (те, що залишиться від Довженко-Центру після відокремлення ДУ “Науковий центр кінематографії України” та ДП “Українська анімаційна студія”) має переїхати на одну з трьох кіностудій: Кіностудію Довженка, Одеську кіностудію, Національну Кінематеку — про це Кудерчук повідомила у колонці на Цензор.нет. Там, за візією Кудерчук, ДП “Національний центр Олександра Довженка” зможе продовжувати займатись “музейною діяльністю та івентами” – утім, яким чином із цим має працювати позбавлена колекції інституція (сутність якої раніше зводилася до роботи з колекцією), вона не пояснює.

Фото: скрін Колонка М.Кудерчук, Цензор.нет Фото: скрін Колонка М.Кудерчук, Цензор.нет

Що Україна втратить від “реорганізації” Довженко-Центру

У тій самій колонці на Цензор.нет Кудерчук каже про “неефективність” Довженко-Центру та звинувачує у ній Олену Гончарук. У 2021 році вона виграла конкурс на посаду генерального директора Центру у чесний і прозорий спосіб, але з нею досі не підписали контракт ані Мінкульт (якому донедавна підпорядковувався Центр), ані Держкіно.

Результати роботи Довженко-Центру в 2021 році, яких ми досягли попри недофінансування й ковід, та які не помітила Марина Кудерчук:

масштабне опитування кінознавців та оголошення рейтингу 100 найкращих фільмів в історії України, який було презентовано на “Книжковому Арсеналі” в Києві та на культурних форумах в Дніпрі та Маріуполі;

розміщення рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно на сайті Довженко-Центру з детальними описами та документами фільмів;

виставка «Польоти уві сні та наяву» (автор і куратор Андрій Алферов), присвячена однойменному фільму Романа Балаяна. Видання однойменного каталогу виставки, який отримав Спецвідзнаку за культурологічне дослідження на Міжнародному фестивалі “Книжковий Арсенал”;

виставка “Сторіччя. Фелліні у світі”, присвячена 100-літтю від народження італійського режисера, спільно з Італійським культурним інститутом;

онлайн-проєкт «Відкритий архів», де відбулися покази фільмів ВУФКУ з представленням від сучасних режисерів

повернення Україні фільму ВУФКУ «Кіра Кіраліна» (1927), що вважався втраченим; Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

29 кінопоказів в Довженко-Центрі та 22 кінопокази на партнерських майданчиках в Україні, зокрема програми «Проти течії. Нонконформне українське кіно 1980-х», «Культурфільм: Українське єврейство у кіно. XX століття», «Нова генерація. Спецпокази сучасного українського кіно» та зустріч з режисером Миколою Рашеевим на показі фільму «Оберіг» (1991);

ретроспектива «Незалежні» на Одеському міжнародному кінофестивалі, де було показано сім повнометражних фільмів та сім короткометражних фільмів, знятих за 30 років української Незалежності;

«Моґі-фест» – перша в Україні ретроспектива українсько-французького режисера Леоніда Моґі (Могилевського) за сприяння Французького інституту та Італійського інституту культури;

мультимедійний виставковий проєкт play, rec, pause…, присвячений творчості Олександра Гнилицького;

покази українських фільмів в Португалії на міжнародному кінофестивалі BEAST, Північній Македонії, а також різних містах України (Запоріжжі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кам'янському);

французько-український фестиваль цифрового мистецтва та віртуальної реальності Novembre Numérique, спільно з Французьким інститутом;

участь у виставці «Футуромарення» в Мистецькому Арсеналі;

участь Довженко-Центру у щорічному конгресі FIAF, де проведено широкий обмін досвідом між кіноархівами понад 80 країн світу;

лекції кінознавців Довженко-Центру на партнерських заходах, зокрема «Німота аматорського кіно: візуальні прийоми побудови наративу», «Ґендерний погляд на раннє українське кіно», «Dovzhenko Center and the State of Ukrainian Film Preservation and Archiving. From Post-Soviet Collapse to Sustainable Post-industry Institution», «Кіноаматори як сінефіли: осмислення медіа в домашньому ігровому кіно», «Малевич і Вертов: футуризм у кіно»;

розробка виставок про українське кіно 1990-х років, Київську кінокопіювальну фабрику, радянський кіноаматорський рух, про історію “Укранімафільму” та українську анімацію;

поповнення колекції кіноархіву більше ніж на 1500 одиниць, зокрема рідкісними афішами до українських та іноземних фільмів 1920-1930-х років, що були в українському прокаті, та фотодокументами кінодіячів та кінодіячок, зокрема Ніни Лі, Марії Заньковецької, Любові Гаккебуш, Вітольда Полонського, Наталі Ужвій, Віри Холодної та ін.

Якщо ж говорити про роботу Довженко-Центру в 2022 році, до повномасштабного вторгнення ми встигли:

показати другий сезон кінопрограми "Нова генерація. Спецпокази сучасного українського кіно";

спільно з Міністерством закордонних справ України організувати в Музеї кіно мультимедійну інсталяцію “Щедрик: Магія Різдва / Shchedryk: celebrating Christmas magic”, присвячену 100-літтю світової прем’єри знаменитого твору Миколи Леонтовича.

Фото: facebook/Довженко-Центр: Dovzhenko Centre

За майже шість місяців повномасштабного вторгнення, попри чергове скорочення фінансування і майже повну відсутність надходжень, ми організували:

покази української анімації в київському метрополітені, яке містяни використовували як укриття (спільно з Департаментом культури КМДА);

публікацію в The Guardian списку “20 фільмів, які допоможуть зрозуміти, що відбувається в Україні”;

понад 50 кінопоказів в Україні, зокрема покази для внутрішньо переміщених осіб у Львові, Рівному, Дніпрі;

близько 50 показів на підтримку України на кінофестивалях, в синематеках в Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Польщі, Хорватії, Литві, Ізраїлі, США, Австралії;

участь та звернення до міжнародної аудиторії про ситуацію в Україні співробітників Довженко-Центру в конгресі FIAF та міжнародній конференції 'Global Audiovisual Archiving: Exchange of Knowledge and Practices’;

благодійний фестиваль “КИЇВ 4.5.0”;

круглий стіл із представниками кіносфери «Кіно і культурна дипломатія: досвіди після 24 лютого 2022 року» (спільно з Docudays UA);

опис та оцифрування колекції Укранімафільм, підготовка виставки та освітнього проєкту про історію української анімації.

Про більш ранні проєкти та заходи Довженко-Центру можна дізнатись з відеозвіту інституції за 5 років діяльності.

Важливо також відзначити, що з 2006 року Довженко-Центр є єдиним від України членом Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). Оскільки українське законодавство у царині кіноспадщини лишається досі нерозробленим, ми спираємося на стандарти й кодекс етики FIAF та притримуємося світових норм збереження і роботи з кіноспадщиною. Тож виокремлення колекції фільмів від Довженко-Центру, заплановане в рамках “реорганізації”, фактично означатиме виключення України зі світової мережі кіноархівів.

Реорганізація чи ліквідація?

Отже, Держкіно могло би ініціювати визнання за Довженко-Центром статусу Державного фонду фільмів України (на відміну від музейного чи архівного фондів, він в Україні законодавчо не оформлений), функції якого Центр фактично виконує протягом всього свого існування: крім опікування колекцією, за останні роки ми провели десятки наукових, кінематографічних та освітніх заходів і ствердили свій статус кіноархівної інституції світового рівня.

Замість цього Держкіно затіває “реорганізацію” Центру й передає його колекцію фільмів іншій установі, яка за 11 років свого існування не відзначилася нічим, окрім запису у держреєстрі, та планує подальшу реорганізацію вже цієї установи. Те, що залишається від Центру, переселяють за невідомою адресою та пропонують займатись незрозуміло чим. Ми вважаємо це ліквідацією Довженко-Центру. Держкіно – називає реорганізацією та дуже суперечливо комунікує її необхідність.

Тож наостанок викладемо вимоги колективу Довженко-Центру, які підтримали провідні культурні інституції України та ряд кінематографічних спільнот світу:

1. Скасувати наказ Державного агентства з питань кіно №100 від 05.08.2022 про реорганізацію та передачу повноважень ДП «Національний центр Олександра Довженка» (петицію до Уряду можна підписати тут)

2. Для захисту і розвитку національної кінематографічної спадщини, надати Довженко-Центру статус Державного фонду фільмів України.

3. Надати Довженко-Центру статус “Національний”.

4. Зобов’язати Державне агентство України з питань кіно оприлюднити аналітику проблематики і стратегію розвитку кіногалузі та всіх підпорядкованих організацій.