PEN оголосив фіналістів Drahomán Prize

Члени Капітули відзнаки Drahomán Prize оголосили короткий список номінантів на здобуття премії для перекладачів з української мови на мови світу за 2021 рік. Про це повідомив Український PEN.

Результати відбору мали бути оголошеними ще у березні, втім, через російське вторгнення, експертну роботу довелось відкласти. Урочиста церемонія нагородження лауреата відбудеться в жовтні в Німеччині (Literaturhaus Berlin).

До фінального списку увійшли троє перекладачів:

Алессандро Акіллі (Італія) – перекладач з української мови на італійську. Старший асистент кафедри слов’янських мов і літератур Університету Кальярі (Італія), дослідник сучасної української літератури з особливою увагою до поезії та історії культури. На премію номінований із перекладом італійською мовою роману Маркіяна Камиша “Оформляндія, або Прогулянка в Зону” (видавництво Keller editore).

Ірина Дмитришин (Франція) – перекладачка з української мови на французьку. Авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) в Парижі. На премію номінована з перекладом французькою мовою роману Юрія Андруховича “Лексикон інтимних міст” (видавництво Noir sur Blanc).

Богдан Задура (Польща) – перекладач з української мови на польську, письменник і літературний критик. Автор двадцяти п'яти книжок поезії та понад десятка томів есеїв і прози. Багаторічний редактор квартальника Akcent, від 2004 року – головний редактор місячника Twórczości. На премію номінований із перекладами польською мовою творів Катерини Бабкіної “Мій дід танцював краще за всіх” (видавництво Warsztaty Kultury), Василя Махна “Вічний Календар” (видавництво Państwowy Instytut Wydawniczy) та Юрія Винничука “Лютеція” (видавництво Warstwy).

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном. Короткий список та лауреата Премії визначає Капітула, у 2021 році до неї ввійшли: Андрій Курков, Володимир Шейко, Олександра Коваль, Оля Гнатюк, Остап Сливинський, Валентина Стукалова, Юрій Прохасько, Марко-Роберт Стех, Ірина Старовойт. Лауреат Премії отримує статуетку, виготовлену відомим українським скульптором, грошову винагороду в розмірі 3 000 Євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.

Нагадаємо, для українських дітей у Великобританії надрукували 16 тисяч книжок.