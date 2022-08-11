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Для українських дітей у Великобританії надрукували 16 тисяч книжок, - Олена Зеленська

Літературу надрукували в рамках проєкту “Книжки без кордонів”.

Для українських дітей у Великобританії надрукували 16 тисяч книжок, - Олена Зеленська
Фото: Telegram Олени Зеленської

Для українських дітей, котрі були вимушені покинути Україну та оселилися у Великобританії, надруковано 16 тисяч найрізноманітніших книжок. Цим займались посольство України разом із британською друкарнею та благодійниками. 

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська

Вона зазначила, що книжки розраховані на читачів віком від 3 до 16 років, усі – українських авторів та за оригінальними макетами наших видавництв. 

В рамках проєкту “Книжки без кордонів” наразі надруковано більше 160 тис. книжок. 

“Вони стали своєрідним клубом, який об’єднує маленьких українців у різних країнах. І хай ми поки не можемо повернути тимчасових переселенців на батьківщину, бо це ще небезпечно — але можемо зробити так, щоб батьківщина прийшла до них у вигляді культури та рідного слова”, - зазначила перша леді.

Нагадаємо, станом на кінець червня в рамках проєкту “Книжки без кордонів” для українських дітей-біженців вже надруковано 100 тисяч примірників дитячих книжок. Найбільше, понад 47,6 тис. книжок, знаходились у Польщі.

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