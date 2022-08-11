Оновлення музею на Хортиці відновиться після війни, - Ткаченко

До війни на острові Хортиця у Запоріжжі розпочались процеси оновлення та осучаснення музею, які тепер призупинені.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Ми обов'язково їх продовжимо як тільки виженемо з нашої землі ворога”, - написав Олександр Ткаченко.

Він також подякував музейникам за активну позицію та за дії в збереженні української культурної спадщини.

Нагадаємо, приблизно за пів року можуть початись роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати". Міністр культури Ткаченко виключив можливість повного знесення монумента, і назвав таку ідею абсурдною.