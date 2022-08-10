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УЗ призначила додатковий рейс поїзда із Запоріжжя до Києва

11 серпня він вирушить із Запоріжжя о 20.05 і прибуде до Києва о 9.38. 

УЗ призначила додатковий рейс поїзда із Запоріжжя до Києва
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначила додатковий рейс поїзда №272/271 Запоріжжя — Київ. 

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

"Ми прагнемо вивезти до безпеки якомога більше українців і тому, враховуючи ворожу активність у напрямку Нікополя та Марганця, відправимо 11 серпня позаграфіковий рейс поїзда №272/271 із Запоріжжя. Він вирушить о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38", - розповіли в Укрзалізниці.

Перевізник наголосив, що з Києва потяг вирушить 12 липня о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.

Нагадаємо, днями Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд із Донецької області.

А напередодні УЗ запустила регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп.

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