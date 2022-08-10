12 суден з українським зерном вийшли з портів і прямують до семи країн

З українських портів вже вийшли 12 суден з агропродукцією і прямують до семи країн світу.

Про це повідомило у Facebook ДП "Адміністрація морських портів України".

Водночас до порту “Чорноморськ” прибуло друге судно під завантаження – балкер Osprey S.

"Ми уже можемо констатувати факт, що “зерновий коридор” запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України. Наступна ціль – вийти на місячний обсяг перевалки трьох та більше мільйонів тонн сільськогосподарської продукції з інтенсивністю близько 100 суден щомісяця", – розповів голова АМПУ Олексій Востріков.

За його словами, уже 12 суден вийшли з українських портів з агропродукцією і прямують до 7 країн світу.

Нагадаємо, судно з українським зерном, від якого відмовився покупець, пришвартувалося в Туреччині. Проблеми навколо цього суховантажу більше немає.