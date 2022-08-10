Росія досі не допустила МКЧХ до українських полонених в Оленівці

Європейський Союз закликав Росію надати представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста доступ до всіх українських військовополонених, у тому числі до колонії Оленівки.

Про це йдеться в заяві ЄС, виголошеній на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише Укрінформ.

"Вибух в Оленівці, унаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, у тому числі захисники металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, які здалися Росії, є жахливим актом, має бути проведене ретельне та незалежне розслідування", – йдеться в заяві.

У Євросоюзі нагадали, що ці військовополонені були зареєстровані Міжнародним комітетом Червоного Хреста і перебували під правовим захистом РФ.

"Минуло 12 днів після трагедії, а Росія досі не допустила незалежну міжнародну місію до Оленівки. Ми закликаємо Росію надати МКЧХ доступ до всіх військовополонених", – говориться в документі.

Крім того, в ЄС заявили, що приголомшені поширеним у соцмережах відео, на якому зафіксовані жахливі звірства та жорстоке вбивство українського військовополоненого.

"Росія також буде притягнута до відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом на територіях України, які перебувають під її тимчасовим військовим контролем. Це стосується і поводження з військовополоненими", – наголосили в Євросоюзі.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка відбувся потужний вибух. Колонія зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених невідома.