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Арештували росактиви дніпропетровської фармацевтичної компанії вартістю майже мільярд гривень, - МВС

Активи передали в АРМА.

Арештували росактиви дніпропетровської фармацевтичної компанії вартістю майже мільярд гривень, - МВС
Фото: скріншот відео

На російську частку капіталу в дніпропетровському фармацевтичному підприємстві наклали арешт. 

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Російському бенефіціару належала чверть від усіх активів компанії. Цей факт протиправної діяльності службових осіб підприємства задокументували оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполу.

В поліції зазначили, що підприємство є дистриб'ютором і постачальником лікарських препаратів та товарів медичного призначення до закладів охорони здоров’я. Зокрема - і за бюджетні кошти. 

Лише у 2020-му обсяг загального доходу компанії склав майже 13 мільярдів гривень.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що корпоративні права частини капіталу арештували з метою унеможливити подальше виведення коштів. Ці активи передали в Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Кримінальне провадження розслідують за кількома статтями. Серед них - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів, зловживання владою або службовим становищем, а також легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно в АРМА передали майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта. Засновник сільськогосподарського товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.

Також Нацагентству передали активи 19 компаній-резидентів, які контролювались російськими корпораціями.

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