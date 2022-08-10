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Загарбники переконують мешканців тимчасово окупованих територій, що Україну вже розділено, – ГУР

Метою цього є підрив морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого населення.

Загарбники переконують мешканців тимчасово окупованих територій, що Україну вже розділено, – ГУР
Зразок військової пропаганди у Донецьку (ілюстративне фото)
Фото: Із соцмереж

Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості їхнього звільнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.

За інформацією ГУР, керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була".

Воєнна розвідка вважає, що подібні заходи спрямовані на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого населення, що залишилося в місті.

"Втім, всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати: всі українські землі обов’язково будуть звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату", – резюмує повідомлення ГУР.

Раніше повідомлялось, що окупанти збільшують тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонщини, Харківщини та Запоріжжя.

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