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Окупанти збільшують тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій, - ГУР

Це стосується окупованих частин Херсонщини, Харківщини та Запоріжжя.

Окупанти збільшують тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій, - ГУР
Фото: ГУР МО

На тимчасово окупованих територіях фіксується зростання тиску загарбників на цивільне населення.

Про це на своєму офіційному Telegram-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Так, за інформацією ГУР, у Великому Бурлуку на Харківщині окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців із метою примусити їх отримати паспорти РФ та перереєструватись відповідно до російського законодавства.

У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, загарбницькі адміністрації планують ввести щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рублів.

"Після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом", - додає у повідомленні воєнна розвідка.

Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення.

"Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт", - повідомляє ГУР.

Також розвідка інформує, що на окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

Нагадаємо, раніше українська розвідка розповіла, як росіяни змушують жителів окупованих територій переходити на російські паспорти та на роботу за законодавством РФ.

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