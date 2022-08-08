Збройні сили України знищили склад російських окупантів на півночі Харківської області. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії і опублікувала відповідне відео.

"На півночі Харківщини злетіла у повітря російська “спецура”. Аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил при підтримці танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Спочатку розвідники виявили місце базування підрозділу російських військ. Згодом вони зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту “доброї волі” непроханих гостей із фашистської Росії", - зазначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупаційні війська завдавали ударів по Харкову. В результаті одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.