Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги на майже 72 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що наразі додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого вони перетнули державний кордон у напрямку Угорщини.

Вони створили групу в Telegram з оголошеннями про асортимент та продаж товарів. Основними замовниками були представники благодійних організацій, волонтери, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних. А ті закупали товари військового призначення в країнах Європейського Союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

"Надалі ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків приміщень, які вони використовували, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 3,3 млн грн в еквіваленті.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили зловмисників, які ввозили авто начебто для ЗСУ, а насправді продавали.