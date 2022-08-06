США відправляють в Україну чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Facebook-сторінці українського командування оприлюднили відео завантаження допомоги на борт літака.
Вантаж передають у рамках місії Програми військових продажів США на базі Повітряних сил у Довері (штат Делавер).
За даними Генштабу ЗСУ, від 2014 року Сполучені Штати Америки виділили понад 8,8 мільярда доларів на загальну допомогу Україні.
Командуванні висловилося вдячність за наданий вантаж і підтримку нашої держави.
Нагадаємо, США виділили ще 74 млн доларів на допомогу потерпілим від агресії Росії українцям.
Гроші спрямують на забезпечення постраждалих місцями проживання і фінансами, а також на медичне обслуговування і психологічну підтримку.