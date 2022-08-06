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​США відправляють в Україну партію гуманітарної допомоги

Відео завантаження допомоги на борт літака оприлюднив Генштаб ЗСУ.

​США відправляють в Україну партію гуманітарної допомоги
Фото: скріншот відео

США відправляють в Україну чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Facebook-сторінці українського командування оприлюднили відео завантаження допомоги на борт літака.

Вантаж передають у рамках місії Програми військових продажів США на базі Повітряних сил у Довері (штат Делавер).

За даними Генштабу ЗСУ, від 2014 року Сполучені Штати Америки виділили понад 8,8 мільярда доларів на загальну допомогу Україні. 

Командуванні висловилося вдячність за наданий вантаж і підтримку нашої держави.

Нагадаємо, США виділили ще 74 млн доларів на допомогу потерпілим від агресії Росії українцям. 

Гроші спрямують на забезпечення постраждалих місцями проживання і фінансами, а також на медичне обслуговування і психологічну підтримку.

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