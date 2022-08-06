Російські військові викрали голову Зеленопідської сільської територіальної громади на Херсонщині Олену Пелешок.
Про це повідомили в Каховській ОТГ.
Інцидент трапився вчора близько 14-ої години.
Озброєні окупанти навідалися до будинку, де мешкала голова громади, і забрали її.
"Також вони викрали водія сільради з робочого місця, але згодом його відпустили", - додали в Каховській ОТГ.
Наразі про те, де перебуває Пелешок, нічого не відомо.
Нагадаємо, нещодавно російські військові вдерлися до помешкання жителя села Шевченка Каховського району Херсонської області Володимира Ліфінцева і викрали його.
Влада області повідомила, що правоохоронці щодня фіксують факти викрадення або зникнення жителів.