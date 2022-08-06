З робочого місця забрали і водія, але згодом відпустили.

Російські військові викрали голову Зеленопідської сільської територіальної громади на Херсонщині Олену Пелешок.

Про це повідомили в Каховській ОТГ.

Інцидент трапився вчора близько 14-ої години.

Озброєні окупанти навідалися до будинку, де мешкала голова громади, і забрали її.

Фото: Facebook/Елена Пелешок

"Також вони викрали водія сільради з робочого місця, але згодом його відпустили", - додали в Каховській ОТГ.

Наразі про те, де перебуває Пелешок, нічого не відомо.

Нагадаємо, нещодавно російські військові вдерлися до помешкання жителя села Шевченка Каховського району Херсонської області Володимира Ліфінцева і викрали його.

Влада області повідомила, що правоохоронці щодня фіксують факти викрадення або зникнення жителів.