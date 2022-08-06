Акція супроводжувалася хвилиною мовчання, а також символічним перформансом, що відсилає до теракту в Оленівці.

Фото: Іван Станіславський

5 серпня у Львові біля Оперного театру рідні та близькі військовослужбовців полку «Азов» влаштували акцію з вимогою звільнити бранців з російського полону та визнати Росію терористичною державою.

Захід з подібними закликами відбувається у Львові вдруге. 31 липня процесія мітингувальників пройшла проспектом Свободи до пам’ятника Шевченку.

Нинішня акція супроводжувалася хвилиною мовчання, а також символічним перформансом, що відсилає до теракту в Оленівці. Кілька активістів у військовій формі з чорними пакетами на головах були замкнені в клітку, зроблену з елементів металевих ліжок, а також арматури. Згодом, один з учасників заходу вирізав фрагмент грат таким чином, щоб він став решіткою для хештегу #SaveAzov. Надпис наносився мокрою ганчіркою перед кліткою з бранцями.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Учасники акції тримали в руках плакати з надписами: «Оленівка. Не маємо права мовчати», «Росія – країна терорист», «Азов» – це вся Україна», «Поверніть героїв додому», «Врятуйте захисників Маріуполя».

«Росія вчинила в Оленівці терористичний акт, вони вбили багатьох героїв і це неможливо ігнорувати. До певної пори ми чекали їх мовчки, бо боялися нашкодити та сподівалися на міжнародні організації. Сьогодні ми зібралися тут щоб закликати ООН, Червоний хрест і всю світову спільноту рішуче відреагувати на злочини Росії, визнати її терористичною державою. Ми вимагаємо, щоб міжнародні організації виконали свої обіцянки які вони надавали коли бійці виходили з Азовсталі. Зараз ці умови порушено. Недбалість та байдужість цих організацій стали причиною масового знищення наших захисників, стали причиною цього безкарного теракту. Ми вимагаємо, щоб всі їх зусилля зараз були спрямовані на порятунок героїв Азовсталі» - каже одна з організаторок акції на ім’я Дзвінка.

На цей раз колона пройшла ходою повз пам’ятник Шевченку до площі Ринок. Активісти зазначають що будуть і надалі проводити подібні акції з метою достукатися до відповідних органів та установ.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, окупанти умисно влаштували теракт в Оленівцідля недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.