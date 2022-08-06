На окупованій Херсонщині невідомі стріляли у одного із головних колаборантів Нової Каховки Віталія Гуру.

Про це повідомляє видання окупантів "РИА Новости".

Гура, який займає посаду «заступник голови місцевої адміністрації», після замаху опинився у лікарні. Росіяни заявляють, що стан колаборанта – важкий.

Імовірно, у Гуру стріляли із пістолета Макарова. Замах стався у будинку, де перебував колаборант.

Нагадаємо, що призначений окупантами так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що захворів і потребує госпіталізації. Згодом Сальдо відправили до Москви у важкому стані. За неофіційною інформацією від лікарів, Сальдо був отруєний.