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У Новій Каховці невідомі важко поранили колаборанта Гуру

Імовірно, у Гуру стріляли із пістолета Макарова. 

У Новій Каховці невідомі важко поранили колаборанта Гуру
Фото: Facebook Гури

На окупованій Херсонщині невідомі стріляли у одного із головних колаборантів Нової Каховки Віталія Гуру. 

Про це повідомляє видання окупантів "РИА Новости".

Гура, який займає посаду «заступник голови місцевої адміністрації», після замаху опинився у лікарні. Росіяни заявляють, що стан колаборанта – важкий.

Імовірно, у Гуру стріляли із пістолета Макарова. Замах стався у будинку, де перебував колаборант.

Нагадаємо, що призначений окупантами так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що захворів і потребує госпіталізації. Згодом Сальдо відправили до Москви у важкому стані. За неофіційною інформацією від лікарів, Сальдо був отруєний.

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