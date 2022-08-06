Окупанти не пускають працівників ЗАЕС до сховищ

На Запорізькій АЕС російські загарбники ховаються від здійснюваних їхніми ж військами обстрілів у підвалах, позбавивши тим самим персонал станції доступу до укриття.

Про це національна компанія "Енергоатом" повідомляє в Телеграмі.

"Російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці", – ідеться в повідомленні.

На цей час здійснюється ліквідація наслідків пошкодження азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, у які росіяни поцілили під час обстрілів 5 серпня.

Нагадаємо, що Росія використовує ЗАЕС, як військову базу для обстрілу українців, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У МАГАТЕ кажуть, що ЗАЕС повністю вийшла з-під їхнього контролю.