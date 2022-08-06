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Давайте наберемося терпіння, - Данілов про український контрнаступ

Диванні експерти не володіють інформацією.

Давайте наберемося терпіння, - Данілов про український контрнаступ
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: УП

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем.

Про це заявив в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна.

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данілов.

За його словами, так звані диванні експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима". 

Нагадаємо, що у британській розвідці звертають увагу, що російські війська скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму.

За даними Херсонської ОВА, російські військові намагаються повернути втрачені позиції та продовжують обстріл сусідніх регіонів.

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