Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Ворог веде наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації, - Генштаб
Ворог веде наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації, - Генштаб
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі росіяни завдавали ударів по містах Донеччини у відносному тилу, - ОВА

У Костянтинівці рятувальники витягли з-під завалів та заблокованих квартир сімох людей.

​Уночі росіяни завдавали ударів по містах Донеччини у відносному тилу, - ОВА

Цієї ночі російські війська вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд в одній з багатоповерхівок міста. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів та заблокованих квартир сімох людей. Одна людина була поранена, але, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.

Ще одним обстрілом росіяни пошкодили одну зі шкіл міста – без постраждалих.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено п'ять приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею – тут росіяни застосували касетні боєприпаси. Інформація щодо постраждалих у цих трьох громадах наразі не надходила.

Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Донецька ОВА

Під російські обстріли потрапила Дружківка. В результаті пошкоджено п'ять житлових будинків, але без загиблих та поранених.

"Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно! Вкотре закликаю всіх виїхати до більш безпечних регіонів України. Це – відповідально!", - наголосив Кириленко.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, російські окупанти ведуть наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації, продовжують завдавати  ударів по військових та цивільних об’єктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також