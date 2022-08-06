Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг з Донеччини до Львова

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 6 серпня, проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.
Про це повідомляється на сайті УЗ.
Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30.
У розкладі можливі зміни.
Нагадаємо, Росія намагається наступати на Донеччині і постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, вбиваючи та травмуючи громадян. У регіоні вже давно немає газопостачання, а у багатьох населених пунктах - і водопостачання. Ворог робить спроби прорвати українську оборону в кількох напрямках. Наразі росіяни основні зусилля зосереджують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовують штурмову та армійську авіацію.
До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.