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Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг з Донеччини до Львова

Рейс Покровськ – Дніпро – Львів відправиться о 16:30, але у розкладі можливі зміни.

Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг з Донеччини до Львова
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 6 серпня, проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30.

У розкладі можливі зміни.

Нагадаємо, Росія намагається наступати на Донеччині і постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, вбиваючи та травмуючи громадян. У регіоні вже давно немає газопостачання, а у багатьох населених пунктах - і водопостачання. Ворог робить спроби прорвати українську оборону в кількох напрямках. Наразі росіяни основні зусилля зосереджують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовують штурмову та армійську авіацію.

До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.

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