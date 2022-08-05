Голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук йде з посади

Хто стане очільником українського офісу, поки що не повідомляється.

Очільниця Amnesty International в Україні Оксана Покальчук прийняла рішення піти з посади на тлі скандалу навколо доповіді Amnesty International стосовно дій ЗСУ під час війни з Росією.

Про це повідомила голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

“Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій”, - написала Покальчук.

Вона зазначила, що український офіс намагався донести до керівництва організації інформацію про війну, яку розв’язала Росія проти України.

“Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться”, - наголосила Покальчук..

Голова українського офісу нагадала, що вони ретельно документують порушення з боку РФ, вони ляжуть в основу численних судових розглядів та допоможуть притягнути винних до відповідальності. Як приклад вона наводить їх дослідження атаки на Драматичний театр у Маріуполі, котре “стане вагомим доказом та допоможе покарати винних у цьому жахливому, нелюдяному злочині”.

За її словами, прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Amnesty International звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. У результаті цього організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів. Прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди.

Нагадаємо, у звіті Amnesty International заявила про начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах. Цим твердженням прикриваються російські окупанти, коли обстрілюють дитсадки, школи, церкви, лікарні і житлові будинки в Україні.

На публікацію відреагували Володимир Зеленський, а також в Офісі Президента і Міністерстві оборони України.

Свою думку з приводу звинувачень на адресу ЗСУ висловила і посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.