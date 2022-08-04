Резніков про звіт Amnesty Internatinal: "Ми не дозволимо паплюжити наших захисників. Це я як юрист говорю"

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звіт Amnesty International щодо розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах.

Його цитує пресслужба Міноборони.

Резніков наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це "свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет".

"Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - наголосив міністр.

Він нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

"Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів. Росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної. Росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених. Росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе. Росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу. Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - наголосив Резніков.

"Віримо в ЗСУ, в увесь сектор безпеки та оборони, волонтерів та лікарів, рятівників та залізничників, аграріїв та IT-спеціалістів, віримо в Українців і в Україну! Разом до перемоги!", - додав голова Міноборони.

Нагадаємо, в сьогоднішньому звіті організації Amnesty International було заявлено, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних обʼєктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт і наголосили, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. А а бсолютним пріорітетом для ЗСУ є збереження життя і здоровʼя кожного українця.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

"Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – сказав він.