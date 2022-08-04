Перехоплення ГУР: окупанти обговорюють свої втрати

«Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається».

У перехопленій воєнною розвідкою розмові двоє загарбників обговорюють ситуацію на фронті. Один з них повідомляє новину, що тим хто стоїть в обороні більше не даватимуть нагород, крім того, відберуть старі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.

Другий пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту та власні втрати: «Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР».

Співбесідник підсумовує: «Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається».

Раніше у перехопленій розмові окупант назвав чеченську і афганську війни з "ясельками" у порівнянні з російсько-українською.