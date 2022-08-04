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За фактом ранкового обстрілу Миколаєва відкрито провадження

Кілька ракет влучили в дорогу і тротуар. 

За фактом ранкового обстрілу Миколаєва відкрито провадження
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом ранкового ворожого обстрілу Миколаєва.

Провадження відкрито щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в фейсбуці Офісу генпрокурора.

Фото: Національна поліція у Facebook
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора
Фото: Національна поліція у Facebook
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора
Фото: Національна поліція у Facebook

"За даними слідства, 4 серпня 2022 року близько 04:00 та 06:00 окупанти обстріляли два райони Миколаєва. Під ворожими обстрілами опинилися житлові будинки, у них вибиті вікна та пошкоджено дах. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні", – зазначили в прокуратурі.

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Російська армія гатить по Миколаєву кожної доби. Вчора снаряди влучили в супермаркет. Пошкоджень зазнала і кінно-спортивна школа. 

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