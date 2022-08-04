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Учора окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів.

Учора окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: Національна поліція у Facebook

Минулої доби військові РФ обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

Ворог вдарив по містах – Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка. Селах – Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка.

Фото: Національна поліція у Facebook

“Окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини – є вбиті та поранені. Військові російської армії скинули снаряди на житлові квартали”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція у Facebook

Для обстрілів використовувалися авіація, артилерія, танки, РСЗВ, “урагани”. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів: 8 житлових будинків, автомобілі тощо.

Фото: Національна поліція у Facebook

Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні близько 11 години російська армія відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька на Донеччині. Загинули вісім людей, четверо поранені.

 

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