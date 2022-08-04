Минулої доби військові РФ обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.
Ворог вдарив по містах – Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка. Селах – Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка.
“Окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини – є вбиті та поранені. Військові російської армії скинули снаряди на житлові квартали”, – йдеться у повідомленні.
Для обстрілів використовувалися авіація, артилерія, танки, РСЗВ, “урагани”. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів: 8 житлових будинків, автомобілі тощо.
Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.
Нагадаємо, сьогодні близько 11 години російська армія відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька на Донеччині. Загинули вісім людей, четверо поранені.