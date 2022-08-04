Під головуванням Зеленського відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Зеленського.

Сьогодні, 4 серпня, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У засіданні взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, повідомили на сторінці РНБО в фейсбуці.

"Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою. Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України", – йдеться у повідомленні.

На засіданні також заслухали доповідь про продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося тиждень тому. На ньому проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого.

Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі.