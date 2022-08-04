Загиблих і поранених немає.

Сьогодні зранку російські військові обстріляли три громади в Сумській області. Унаслідок обстрілів виникли пожежі в Новослобідській громаді.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигинської громади, 12 мінометних "прильотів". І ще 10 "прильотів" з артилерії о шостій ранку", – повідомив він.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Також за інформацією Живицького, з 5:30 ранку почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, зафіксовано вісім "прильотів".

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

"Новослобідська громада: майже о шостій ранку по двох селах громади росіяни відкрили вогонь, 6 "прильотів" по приватних будинках цивільних людей, вулицях, городах. Зайнялися пожежі. Попередньо, обійшлося без людських жертв", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли Юнаківську, Миропільську і Краснопільську громади в Сумській області.