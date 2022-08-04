СБУ затримала коригувальника ворожих ударів по Миколаївщині

За його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту.

СБУ затримала чергового коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині, він виявився місцевим таксистом, який дуже чекав на "російську весну".

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Затриманий Службою безпеки зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху в регіоні.

"Зрадник ініціативно "зливав" дані через групи в соціальних мережах і месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту", – йдеться в повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого корегувальника вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню.