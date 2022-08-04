Головне за ніч. Четвер, 4 серпня

Бої на сході і півдні, удар по Запоріжжю, вибухи в Миколаєві, обстріли Харкова і Дніпропетровщини.

Наші читачі зранку вже мають свіжий ексклюзив: низку важливих заяв у інтервʼю LB.ua зробив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили кілька штурмів російської армії на сході та півдні.

У частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне, отримали відсіч та відійшли.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Вночі 4 серпня російська армія знову обстріляла Харків.

“Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

На щастя, обійшлося без потерпілих та без пожежі.

Цієї ночі росіяни знову обстріляли і Дніпропетровську область. Під удар потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.

По житлових кварталах Нікополя прилетіло 60 снарядів із "Граду". За попередніми даними, люди не постраждали, але є значні руйнування будівель, повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Під обстріли потрапили два райони обласного центру.

Збройні сили України знищили у селі Чорнобаївка на Херсонщині пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів, поінформували в оперативному командуванні "Південь".

Окрім того, українська авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Загалом за результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували на півдні 31 рашиста, також знищена техніка окупанта.

Вночі Росія завдала удару по Запоріжжю, вранці влаштувала інтенсивні обстріли Марʼїнки і Красногорівки. Обстрілів зазнали також Луганщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Україна шукає можливість поговорити напряму з лідером КНР Сі Цзиньпіном про припинення війни з Росією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю South China Morning Post.

"Я хотів би поговорити напряму. У мене була одна розмова з Сі Цзиньпіном рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було, – ред.) жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", – зазначив він.

Український лідер закликав азіатську державу використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб зупинити бойові дії.

Детальніше — в новині.

Україна не погоджуватиметься на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора. Раніше росіяни вже пробували вести перемовини на своїх умовах, і це закінчилося для них невдачею.

Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив у інтервʼю LB.ua.

"До того моменту, як Україна не звільнить свої території і не дійде до ситуації хоча б станом на початок відкритої російської агресії, про жодні подібні домовленості щодо режиму тиші не може й бути мови. Тобто припинення вогню само по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться – жодним аналітикам чи колишнім державним діячам – зламати готовність України до опору, до звільнення усіх своїх територій", – наголосив він.

Подробиці – в новині та в інтерв’ю.

Ігор Жовква також заявив, що псевдореферендуми на окупованих територіях не відбудуться, позаяк до того часу РФ ці території вже не контролюватиме.

За його словами, Інформація про проведення “референдумів” транслюється для російської аудиторії.

Радимо почитати інтерв’ю, в ньому ще багато цікавого!

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