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Росія обстріляла "градами" і "ураганами" Дніпропетровщину: в Нікополі пошкоджено понад 50 будинків і три підприємства

Також ворог вдарив по Криворізькому району – там поранень зазнала жінка. 

Росія обстріляла "градами" і "ураганами" Дніпропетровщину: в Нікополі пошкоджено понад 50 будинків і три підприємства
Обстріл Дніпропетровщини
Фото: Резніченко в ТГ

Цієї ночі росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.

По житлових кварталах Нікополя прилетіло 60 снарядів із "Граду". За попередніми даними, люди не постраждали, але є значні руйнування будівель. Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей", – написав він.

Обстріл Дніпропетровщини
Фото: Резніченко у ТГ
Обстріл Дніпропетровщини

Крім того, у Нікополі через обстріл перебило дві лінії електропередач. Без світла залишились понад 3000 мешканців. 

Другий обстріл відбувся у Криворізькому районі. Ворог накривав "ураганами" Карпівську та Широківську громади. 

Фото: Резніченко в ТГ

У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, вона лікується амбулаторно. 

Нагадаємо, учора Дніпропетровщина зазнала і нічного, і денного обстрілів. Після обіду росіяни двічі відкрили вогонь "ураганами" по Криворізькому району. Загинула жінка, чоловік був поранений. 

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